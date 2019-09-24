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شكرا لقرائتكم خبر عن معز مسعود ينتج فيلم يناقش حرية المرأة العربية تشارك في بطولته شيري عادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء مبهرة كعادة المهرجان كل عام، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصروالوطن العربي، وكان من بينهم المنتج والداعية معز مسعود.
وأعلن مسعود من مهرجان الجونة السينمائي عن إنتاجه لعمل جديد يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.
كما أعلن مسعود عن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda والذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.
يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح من مهرجان “كان” السينمائي أنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.
شيري عادل ومعز مسعود
فيلم hello brother
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