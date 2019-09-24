شكرا لقرائتكم خبر عن أروى تسأل متابعيها من الجونة:"معايا فستان فيه ريش ألبسه ولا هنزعل من بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت عدد من الفنانات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة فساتين بها " ريش"، ليستمر هذا الأمر فى ثانى أيام المهرجان، حيث طغى الريش على فساتين الفنانات، لذلك غردت الفنانة أروى عبر حسابها على تويتر، لتسأل الجمهور إذا ارتدت فستان به ريش ماذا سوف يفعلون؟.

وكتبت أروى، قائلة: "بصراحة انا جايبة معايا فستانين للمهرجان عاجبني أوى بس فيهم ريش.. ينفع ألبسهم ولا هنزعل من بعض"، وانقسم جمهورها إلى فريقين الأول مؤيد لها ويرى أنها ترتدي الفستان عادى، والفريق الأخراعترض على الفستان.

ويعرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، مساء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة اليوم، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، وينطلق عرض الفيلم فى تمام السابعة مساء، على أن تقام سجادة حمراء لأبطال وصناع العمل والفنانين المقرر حضورهم العرض.

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فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى و حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.



أروى