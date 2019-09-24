شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات الموت تطارد النجم العربى دريد لحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أمس وتجددت اليوم شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة الفنان السورى دريد لحام بعد صراع مع المرض، ولكن أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن هذا الخبر ليس له أى أساس من الصحة، وهو حاليا على قيد الحياة ببلده سوريا ويتمتع بصحة جيدة .

الفنان الكوميدي الكبير دريد لحام قدم مجموعة كبير من الأعمال الفنية، التي ساهمت في رسم البتسامة علي الملايين في جميع الوطن العربي، بخفة دمه في تقديم العمل الفني ومن بين تلك الأعمال فيلم أنا عنتر وفيلم الحدود، وغيرها من العشرات من المسلسلات والمسرحيات التي تعتبر من أهم المسلسلات والمسرحات في تاريخ الفن العربي.

الفنان الكبير دريد لحام، من مواليد 31 يناير 1943، من مواليد حي الامين بدمشق القديمة في سوريا، تم اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الاوسط لليونيسيف ولكنه استقال احتجاجًا على الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في عام 2006.

عرف الفنان الكبير دريد لحام في الوسط الفني ولدى الجمهور بشخصية كارلوس عازف الجيتارالمكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا انه اشتهر خاصة بشخصية “غوار الطوشة” الكوميدية، التي أداها في معظم أعماله الفنية.