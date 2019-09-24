شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور تكشف دور والدتها فى تعرضها للإغتصاب مقابل 500 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة الأمريكية، ديمي مور، عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للاعتداء الجنسي خلال طفولتها، في كتاب حديث قامت بنشره، ودور والدتها به..

وقالت صاحبة الـ56 عاما في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب، كما اعتادت والدتها اصطحابها للحانات بهدف جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلا مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعد الاعتداء عليها..

وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي مور: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار.".

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وأضافت ديمي مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إلي وذاك ما كان سببا لإيذائي"..

وسردت ديمي مور محاولة والدتها الانتحار، إلا أنها قامت بإنقاذها حيث استخرجت الحبوب التي تناولتها الأم قبل ابتلاعها.

يذكر أنه رغم كل تلك الأحداث، تصالحت الممثلة ديمي مور مع والدتها قبل وفاتها في عام 1998