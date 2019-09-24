شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دعابة وخفة ظل عبد الرحمن أبو زهرة على السجادة الحمراء فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وذلك قبل عرضه فيلم الرسوم المتحركة" الفارس والأميرة" للكاتب بشير الديك، والذى يشارك فى بطولته بالأداء الصوتى، حيث حرص أبو زهرة على حضور العرض العالمى الأول للفيلم أمس الاثنين.

وتفاعل أبو زهرة مع كاميرات المصورين والقنوات الفضائية التى تواجدت على السجادة الحمراء قبل عرض "الفارس والأميرة"، حيث داعبهم بخفة ظله وحركاته التى جعلته محط أنظار الحضور، وتصرف بشكل عفوى وتفاعلى مع المصورين والمراسلين وكأنه شاب فى العشرين من عمره.

ويشارك فى بطولة "الفارس والأميرة" بالأداء الصوتى كلاً من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقررترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.