أحمد عبدالباسط يتعاقد مع محمد هنيدي على "أب للإيجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن المنتج أحمد عبدالباسط عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي، على بطولة فيلم "أب للإيجار" سيتم تقديمه خلال عام 2020.
وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل.
"أب للإيجار" تأليف نادر صلاح الدين، بطولة هنيدي، وجاري ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرجه خلال الأيام المقبلة.
وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبدالباسط تحضيرات التصوير، استعدادًا لعرضه في السينمات، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشاكل كثيرة.
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