الأمير أباظة ينفي وفاة دريد لحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفى الناقد الفني الأمير أباظة ما تردد عن وفاة الفنان السوري دريد لحام عبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب اباظة: "الفنان الكبير الأستاذ دريد لحام بخير في اتصال هاتفي منذ لحظات مع الفنان العربي السوري الكبير بمنزله العامر في دمشق الفيحاء تأكدت من كذب الشائعة التي روجها بعض الخبثاء اليوم عن صحته".

وتابع: "الأستاذ بخير وكانت ضحكاته معي تطربني وتضحكني كما أسعدتني أفلامه ومسرحياته، الأستاذ كان معنا في بيروت منذ أيام حيث تم تكريمه في المهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون تقديرًا لعطائه الفني الكبير".

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وأضاف: "الحمد لله أن أخبار تلك الشائعة الخبيثة لم تصله بعد مد الله في عمره وأبقاه علما من أعلام ورموز الفن العربي والعالمي أيضا".

يذكر أن آخر أعمال دريد لحام فيلم "دمشق حلب" وشاركه البطولة كندة حنا، شكران مرتجي. وهو عمل من تأليف تليد الخطيب، وإخراج باسل الخطيب.