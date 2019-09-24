تراند اليوم : فيديو| ابنة "أصالة" تنهار في البكاء بعد السخرية من والدتها...



بعد أن واجهت المطربة السورية، أصالة نصري، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89، ظهرت ابنتها "شام الذهبي" في مقطع فيديو وهي تبكي بتأثر أثناء الحديث عن والدتها.

وتحدّثت "شام" عن تربية والدتها لها، ولدى حديثها عن صفات والدتها، بكت بتأثر، قائلة: "أنا أخدت من أمي عاطفة زيادة، وبقيت عاطفية زيادة، ومنذ صغري كل ما أسمع صوت أمي بلاقي نفسي ببكي كثير وانهار".

وأضافت: "أمي مش عارفة أقول عنها أيه الناس يالي بتشوفها كفنانة بيبقو معجبين بيها، وأنا بشوفها على المستوى الشخصي وأنا ابنتها وانا فخورة انه في زي البني ادمة دي في حياتي وفرحانة جدًا انها أمي".

وأعرب رواد مواقع التواصل عن تفاعلهم مع طريقة "شام" في التعبير عن حبها وتعلقها بوالدتها بصدق وعفوية.

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واعتبروا أنها حاولت بطريقة غير مباشرة الدفاع عن أمها في وجه التعليقات القاسية التي تنال منها بسبب فستانها الأخضر الضخم.

وكانت "أصالة" أطلت في وقت سابق هذا الأسبوع بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، واعتمرت "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأحيت "أصالة" حفلاً غنائيًا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي أصالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن انتقادهم للون الفستان وتصميمه.