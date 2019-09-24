شاهد: موقف طريف للمطربة وعد مع العلم الوطني

تعرَّضت المطربة وعد، إلى موقف طريف على المسرح خلال إحيائها حفلًا في جدة، مساء أمس الاثنين.

وأخذت وعد، العلم الوطني من أحد الجمهور، وحاولت وضعه على النوتة إلا أنه وقع منها، ولم تتمكن من وضعه صحيحًا.

ويأتي حفل وعد اليوم في جدة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.