أهم فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي

يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، غدًا، الفيلم الروائي "حلم نورا" للكاتبة والمخرجة التونسية هند بوجمعة، ومن بطولة هند صبري.

كما يعرض المهرجان العديد من الأفلام السينمائية المميزة مثل "ألم ومجد" للمخرج بيدرو ألمودوفار ومن بطولة أنتونيو بانديراس، و"سيدة النيل" للمخرج عتيق رحيمي، والفيلم التسجيلي "كاميرا أفريقية" للمخرج والباحث فريد بوغدير.



ويتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي غدًا حلقة نقاش بعنوان "علم وفن جلب تمويل الأفلام"، والتي يستكشف فيها ليو باراكلو، المحرر في فاراييتي، مصادر بديلة للتمويل، وطرق بناء التمويل من عدة مصادر مختلفة بما في ذلك المنح المقدمة من المؤسسات والاستعانة بمصادر خارجية وما قبل البيع والتبرعات

العينية، كما سيدرس موضوع التمويل والنقد من خلال منظور مؤسسات التمويل ومنظور مخرجين ومنتجين.

كما ستقام حلقة نقاش بعنوان "الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام" التي تديرها ميريام ساسين، منتجة لبنانية في شركة "أبوت" للإنتاج. سيشارك في الحلقةكل من ميسي لايني، مديرة التطوير في "أدالت سويم" في معهد سندانس سابقًا، وجوردانا ميد، مديرة للتوزيع في "آي تي في إس"، وريبيكا سوسا، مخرجة سينمائية ومستشارة متخصصة.