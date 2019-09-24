عمرو دياب يكشف عن "متغير" من ألبومه الجديد

كشف النجم عمرو دياب عن أحدث أغانيه بعنوان "متغير"، وهي خامس أغنية من ألبومه "أنا غير"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني ومن أبرز أغانيالألبوم: "تحيرك"، "بعد عشرة"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بحبه".
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع باقة لامعة من الشعراء، والملحنين، والموزعين وهم: "أيمن بهجت قمر، بهاء الدين محمد، عمرو مصطفى، تامر حسين، محمد الكياتي، حميد الشاعري".
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