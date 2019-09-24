أحمد عبد الباسط يتعاقد مع محمد هنيدي على فيلم "أب للإيجار"

أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، تعاقده مع الفنان محمد هنيدي، على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020.

وبدأت خلال الأيام الماضية أولي الجلسات التحضيرية للعمل حيث تعاقد "عبد الباسط"، مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار"

ليقوم هنيدي ببطولته، وجاري ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.

وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط، تحضيرات التصوير على أن

يبدأ الفترة المقبلة استعداد لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في اطار كوميدي عن أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

وأعرب أحمد عبد الباسط، عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، وقال أنه سيكون إضافه لباقه أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركه بمشاريع مختلفه سيتم الاعلان عنها قريبًا.