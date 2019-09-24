شاهد.. طارق صبري يوجه رسالة لجمهوره من داخل معهد الأورام

شارك الفنان طارق صبري جمهوره بصورة له برفقة طفل صغير، أثناء زيارته للمعهد القومي للأورام، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وجه صبري من خلال الصورة رسالة لجمهوره اتخذ فيها الأطفال المرضى مثالًا على الصبر والتحمل، حتى أنه وصفهم بالأبطال الخارقين، فقال: "الابتسامة هي أقوى سلاح عند الأبطال الخارقين..

الابتسامة وقت الألم هي طوق النجاة لكل المحيطين بك.. الابتسامة هي اللي بتطمن اللي حواليك.. هي اللي بتهزم ضغوط الألم اللي بتتعرضله.. وبتخدع الخوف اللي جوّاك".وتابع: "هي دي القوىي الحقيقية لأي بطل خارق في وجهة نظري.. هي دي قوى الأطفال اللي بتواجه صعوبة استمرار الحياة يوميًا.. بنصح كل واحد فيكم إنه ياخذ الأطفال دي قدوة ليه، ومهما كانت صعبة الدنيا، ومهما كان الوضع مخيف خلي البسمة متفارقكش دايمًا.. البسمة اللي بتقول لكل اللي حواليك إن الحمدلله على كل شئ".يذكر أن الفنان طارق صبري قام بزيارة أطفال المعهد القومي للأورام يوم الخميس الماضي، والتقط بعض الصور معهم، محاولًا تقديم العون إليهم عن طريق إدخال الفرحة إلى قلوبهم ودعمهم.