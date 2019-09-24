نيك كايف يعود بألبوم مزدوج بعد غياب 3 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مغني الروك الأسترالي نيك كايف، الإثنين، إطلاقه ألبوما مزدوجا جديدا بعنوان "جوستين" الأسبوع المقبل. وأعلن كايف (62 عاما) الخبر عبر موقعه الإلكتروني، ردا على أسئلة المعجبين الذين تساءلوا عن موعد إطلاق فرقة "نيك كايف أند ذا باد سيدز" أغنيات جديدة. وكتب: "الأغاني المسجلة على الأسطوانة الأولى هي الأولاد، أما الأغنيات الموجودة على الأسطوانة الثانية فهي أهاليهم". Advertisements وأضاف: "(جوستين) هي روح متنقلة". ولم يحدد تاريخ صدور الألبوم. وفق المغني، يتألف الجزء الأول من 8 أغنيات، والثاني يضم أغنيتين طويلتين "مربوطتين بنص مقروء". "جوستين" هو الألبوم الأول للفرقة منذ 2016، عندما أطلقت "سكيليتون تري"، الذي غاص في مواضيع حساسة، منها وفاة ابن كايف المراهق.



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