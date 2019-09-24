بين ناصيف زيتون وبسام الترك “فارقوني”

كشف المخرج بسام الترك عن بعض المقتطفات الخاصة بكليب أغنية “فارقوني” للنجم ناصيف زيتون، وذلك عبر حسابه على موقع انستغرام.

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في البرومو الدعائي، اعتمد “الترك” على عنصر التشويق بشكل كبير خاصة ان وجه ناصيف زيتون لم يظهر في المقطع بل بعض ملامح جسده، لكن في المقابل ظهرت العارضة روان حسين التي تشاركه بطولة الكليب المتوقع صدوره قريباً.

العمل حمل توقيع المخرج بسام الترك الغني عن التعريف بسبب خبرته الطويلة في عالم الاعمال المصورة حيث يتضمن أرشيفه أعمالاً لأهم الفنانين في لبنان والعالم العربي منهم: عبد الرب ادريس، عبادي الجوهر، فايز السعيد، داليا مبارك، مشاعل، راشد الماجد وامال ماهر وغيرها الكثير من الأعمال الوطنية والفنية.

نذكر ان ناصيف زيتون أطلق “فارقوني” في 10 سبتمبر الجاري، وحققت الأغنية حتى كتابة هذه السطور أكثر من 6.5 ملايين مشاهدة على قناة ناصيف الرسمية عبر موقع يوتيوب.