بعد الانتكاسة التي تعرضت لها مهرجانات بيبلوس الدولية خلال صيف 2019 عقب إعلانها عن استضافة فرقة “مشروع ليلى” التي تؤدي أغنيات تمس بغالبيتها بالقيم الدينية والانسانية وتتعرض للمقدسات المسيحية، وامام الاحتجاج الشعبي الكبير، اضطرت ادارة المهرجان للتراجع عن إحياء السهرة التي كان من المقرر إحيائها في 9 آب/أغسطس الفائت.

لكن يبدو ان العام المقبل قرر المهرجان أن يعوض الخسارة التي مُني بها في صيف 2019 باجتذاب أسماء عالمية في عالم الغناء، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية منذ قليل عن استقبال النجمة العالمية سيلين ديون في بيروت وذلك بعدما نشر المهرجان صورة لمرآة حملت توقيع سيلين ديون شخصياً. وكُتب عليها “قريبا في بيروت.مع حبي”.see you soon beirut.love.celine.

لا شك في أن هذا الخبر أدخل الفرحة الى عشاق نجمةMy Heart Will Go On ، بالاضافة الى أن إدارة المهرجان أحسنت الاختيار هذه المرة بعد انتكاسة “مشروع ليلى”.

وقبول “ديون” احياء حفلة فنية في لبنان، ما هو إلا دليل على الأمن الذي يتمتع به هذا البلد الصغير الذي يتخبط بمشاكله الاجتماعية والاقتصادية إلا ان شعبه يحب الفرح والحياة ولا يقبل بالانهزام.

صوت سيلين ديون سيملأ فضاء جبيل بحفلة موسيقية كبيرة حيث سيحلّق الجمهور معها في أمسية ستشهد حضور جماهيري كبير من معجبي المغنية التي تعتبر أغانيها أكثر الأغاني مبيعاً حول العالم.