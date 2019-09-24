جاد شويري مُتهمٌ بالإساءة لبلده بسبب حذائه.. وهذا ردّه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجد الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وأثار شويري خلال مروره على السجادة الحمراء لحضور عرض الفيلم المغربي "آدم" المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حالةً من الجدل، بسبب ارتدائه حذاء كُتب عليه: "خدني ع بيروت".

هذ الأمر عرّض شويري لهجوم من قبل الجمهور اللبناني بشكل خاص، والذي اعتبر أن كتابة اسم بيروت على الحذاء هي إهانة للدولة اللبنانية، وحركة غير موفقة من قبل شويري.

ومن جانبه وبعد الهجوم الكبير الذي تعرض له، علق شويري على الحادثة عبر حسابه في إنستغرام قائلًا: "من مهرجان الجونة.. لم أتوقع يومًا أن حذائي يحدث ضجة غير مبررة كهذه وأن تتناولها الصحف والتلفزيون بهذا الشكل. "خذني على بيروت" مجرد لفتة لذيذة لمنتج صنع في بيروت يطلب المشي للوصول اليها. حبيت أن أشجع هذه الماركة المحلية بنية هي العكس تمامًا مما يحاول البعض الإشارة إليه".

والجدير بالذكر أن الفيلم المغربي "آدم" يروي قصة فتاة ريفية حامل، تقررُ الابتعاد عن أهلها من أجل التخلص من مولودها فور ولادته، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى فكرة التخلص من الطفل.