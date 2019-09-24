كيف سيبدو "شكل" أفراد عائلة كارداشيان بعد 40 عامًا؟ الصور ستصدمك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل ما تحظى به الشقيقات كارداشيان من شعبية جارفة وشهرة واسعة حول العالم، بفضل جمالهن وتفوقهن بإطلالاتهن على صعيد الموضة والأناقة، يتساءل البعض هل سيتمكنّ من البقاء على عرش النجومية لسنوات وعقود قادمة، لا سيما وأنهن يعتمدن في حياتهن العملية بشكل كبير على جمالهن وأنوثتهن؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون بمقدورهن الحفاظ على هذا الجمال مع تقدمهن في السن، وهل سيظلَلْنَ بالمكانة نفسها؟

أظهرت بعض الصور باستخدام تطبيق "فيس أب" الشكل المتوقع أن تبدو عليه الشقيقات كارداشيان بعد 40 عامًا، وأبرزت تلك الصور الشكل الذي ستكون عليه كل من كيم، كورتني، كلوي، كيندال، كايلي، كريس وكاتلين جينر، على الرغم مما تبذله كل واحدة منهن على صعيد النظام الغذائي، التمرينات الرياضية وسبل العناية بالبشرة والجمال طوال الوقت، في محاولة منهن لتحدي الزمن وقهر علامات التقدم في السن.

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كما أظهرت تلك الصور الشكل المتوقع أن يكون عليه النجم كانيه ويست، زوج كيم، بعد 40 عامًا من الآن، خاصة وأن له تصريحات سبق أن عبّر فيها عن امتعاضه من دخوله عقد الثلاثينيات، واندهاشه من الناس الذين يحبون فكرة التقدم في السن.

وأظهرت الصور أيضًا الشكل المتوقع أن يكون عليه النجم ​سكوت ديسيك، حبيب كورتني السابق، الذي سبق أن تحدث عن مسألة ارتباطه بالعارضة صوفيا ريتشي التي تصغره في السن، حيث أوضح أنه لا يكترث بالسن والأهم أنه عثر على إنسانة مختلفة.

وأظهرت الصور الشكل الذي سيكون عليه مغني الراب الأمريكي، ​ترافيس سكوت، حبيب ​كايلي جينر، ​والفارق في العمر بينهما 6 أعوام فقط، فهل سيواصلان مشوارهما سويًا وسيبقيان على مشاعرهما نفسها تجاه بعضهما البعض بعد 40 عامًا!