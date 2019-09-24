شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يحدد أعضاء لجنة اختيار الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أسماء أعضاء لجنة اختيار الأفلام للدورة التاسعة والتي ستقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020

وكشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان عن اسماء تلك اللجنة قائلة: تضم المخرج سعد هنداوي والفنانة سلوى محمد علي والمخرج أحمد فوزي صالح والمخرج أحمد رشوان والناقدة أمل الجمل والناقد أسامة عبد الفتاح .

وكانت إدارة المهرجان قد أطلقت استمارات الاشتراك في مسابقات الدورة التاسعة والتي بدأت من يوم 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2019 على أن تكون الأفلام من انتاج عام 2019 ولمخرجين أفارقة ، من داخل وخارج أفريقيا والاستمارات متاحة على موقع المهرجان باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على الموقع الالكتروني للمهرجان

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية .