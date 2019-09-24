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شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تتعرض للتهديد من شخص مجهول.. وتؤكد: عارف عنوان بيتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للتهديد، من جانب شخص مجهول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك."
ونشرت نشوي صورة للشخص عبر حسابها، مصحوبة بتعليق :" الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه براقبني، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".
وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها حررت محضرا ضده لإثبات الواقعة، والوصول إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تتعرض للتهديد من شخص مجهول.. وتؤكد: عارف عنوان بيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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