شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تتعرض للتهديد من شخص مجهول.. وتؤكد: عارف عنوان بيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للتهديد، من جانب شخص مجهول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك."

ونشرت نشوي صورة للشخص عبر حسابها، مصحوبة بتعليق :" الراجل ده بيهددني، وكتب عنوان بيتي، وواضح إنه براقبني، معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه".

وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها حررت محضرا ضده لإثبات الواقعة، والوصول إليه.

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