شكرا لقرائتكم خبر عن " لازال مستمرا في حب السينما"..هكذا علقت الفنانة درة عن أهمية مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة درة، على مشاركة جمهورها بكل تفاصيل الأوقات والأيام التى تقضيها فى الجونة وماذا تفعل فى فعاليات المهرجان .

وكتبت درة، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة:"شاهدت إلى الآن مجموعة أفلام قصيرة ضمن المسابقة واليوم سنشاهد مجموعتين 12 فيلما وسنتناقش بعدها. سأقول لكم رأيي في النهاية وشاهدت خمس أفلام روائية طويلة حتى الآنالولازال المهرجان مستمرا في حب السينما ".

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا. وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.

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الفنانة درة الفنانة درة