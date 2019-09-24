شكرا لقرائتكم خبر عن صور..حسين الجسمي يتألق فى الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الإماراتى حسين الجسمى،أمس الاثنين حفل غنائي ضخم فى مركز الملك فهد الثقافى بالرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات اليوم الوطنى89، وهذا الحفل لم يكن الأول خلال هذه الفترة لنجم الخليج، بل أحيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية العديد من الحفلات ما بين المملكة السعودية ومصر.



حسين الجسمي

من ناحية أخرى أشعل حسين الجسمى، حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية وتحديدًا على مركز الملك فهد الثقافي بأغنية "بشرة خير"، وموال "إجا الليل".



حسين الجسمي في عيد الوطني 89

كما غنى حسين في الحفل الأغنية الوطنية الشهيرة "سلمان الشهامة" وهى من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وألحان وتوزيع وليد فايد، مختتماً حفلته التى شاركه بها الفنانين عباس الجوهر، وراشد الفارس، والفنانة أحلام.



حسين الجسمى

يذكر أن آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية "مهم جدًا" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.