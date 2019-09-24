شكرا لقرائتكم خبر عن جوستين..أول ألبوم لفرقة روك أسترالية لـ "الأولاد وأسرهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مغني الروك الأسترالي نيك كايف، عن إطلاقه ألبوماً مزدوجاً جديداً بعنوان «جوستين» الأسبوع المقبل.

وكشف المغني البالغ من العمر 62 عاماً هذا الخبر على موقعه الإلكتروني رداً على أسئلة المعجبين الذين تساءلوا عن موعد إطلاق فرقة «نيك كايف أند ذي باد سيدز» أغنيات جديدة.

وذكرت جريدة الرؤية أن كايف أكد أن الأغاني المسجلة على الأسطوانة الأولى هي للأولاد. أما الأغنيات الموجودة على الأسطوانة الثانية فهي لأهاليهم.

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وأضاف «جوستين هي روح متنقلة»، ويتألف الجزء الأول من ثماني أغنيات فيما يضم الجزء الثاني أغنيتين طويلتين «مربوطتين بنص مقروء» وفق المغني.

ولم يحدد تاريخ صدور الألبوم.

و«جغوستين» هو الألبوم الأول للفرقة منذ عام 2016 ،عندما أطلقت «سكيليتون تري» الذي غاص في مواضيع حساسة منها وفاة ابن كايف المراهق.