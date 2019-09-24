شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "نورا تحلم" لـ هند صبرى اليوم فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة اليوم، حيث يشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، وينطلق عرض الفيلم فى تمام السابعة مساء، على أن تقام سجادة حمراء لأبطال وصناع العمل والفنانين المقرر حضورهم العرض.



هند صبرى

وحضرت النجمة هند صبرى إلى الجونة من أجل حضورعرض فيلمها، بعد أن أمضت عدة أيام فى إسبانيا لمشاركة الفيلم فى مهرجان سان سيباستيان، ومن قبل تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورونتو" السينمائى حيث شارك في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

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هند صبرى

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى و حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.