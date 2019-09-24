شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها الـ 33.. محطات فنية أبرزت موهبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ 33، حيث ولدت ريهام في مدينة ميلانو بإيطاليا لأبويين مصريين، وعاشت معظم حياتها في الخارج حيث تخرجت في كلية الإعلام، ثم عملت بمجال التسويق وعادت لمصر واستقرت اتجهت إلى مجال التمثيل، وذلك من خلال أول أعمالها بفيلم (سفاري) عام 2010، وريهام شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها "سجن النسا"، "هبة رجل الغراب"، "رقم مجهول"، "بنات سوبر مان"، "السيدة الأولى"، و"شربات لوز".

كما لعبت دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها 24 عملا فنيا منها عشرة أفلام، و14 مسلسل.

كما لعبت ريهام حجاج دور مهما فى مسلسل سجن النسا، والذى نال إعجاب المشاهدين لإتقانها الدور ببراعة، كما أدت الكوميديا بخفة دم فى فيلم " يوم مالوش لأزمة " مع النجم محمد هنيدى.

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت ريهام، صورة من الاحتفال وظهرت وهى تحتضن زوجها، بالإضافة إلى التورتة عيد ميلادها وكتبت قائلة: "أسعد عيد ميلاد لي بين إيديك.. بحبك".

ومن جانبها هنأتها الفنانة نيرمين الفقى بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعها بريهام و كتبت عليها قائلة:" كل سنة و انتى طيبة رورو عيد ميلاد سعيد"، كما هنأها الفنان محمد على رزق، قائلا:" كل سنة و انتى طيبة يا ريكو"، لترد ريهام على تهنئته قائلة:" يارورو يا حبيبى".

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وتعاقدت الفترة الماضية الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل رمضاني بتوقيع شركة سينرجى ولم تستقر على سيناريو أو مخرج حتى الأن، حيث رشح المطرب أحمد فهمى ليشاركها فى بطولة العمل ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى الآن.

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر علي ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.



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ريهام حجاج و نيرمين الفقى



محمد على رزق



