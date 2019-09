شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأمريكي "سيد هيج "بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل الأمريكي سيد هيج، المعروف بـ دوره كابتن سبولدينج في "House of 1000 Corpses" عن عمر يناهز الـ 80 عاما، بسبب التهاب في الرئة، حيث تعرض لأزمة صحية ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت زوجته "سوزان لوبيرج" الخبر من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة " نوري، قلبي، حبي الحقيقي، وملكي، والنصف الآخر من روحي، انتقلت من هذا المجال إلى أخر، لقد عدت إلى الكون، وانت نجم ساطع في السماء. كنت أعز أصدقائي وستظل دائماً كذلك".



sid haig

وأضافت " كان يعشق هيج عائلته وأصدقائه ومعجبيه، وخبر وفاته صدمة لنا جميعًا، ونحن كعائلة، نطالب باحترام خصوصيتنا ووقت الحداد".

قدم هيج العديد من الأدوار الهامة منها في فيلم "House of 1000 Corpses" و "The Devil’s Rejects" كما شارك فى "3 From Hell".

اشتهر هيج، المولود في فريسنو، بكاليفورنيا بـاسم سيدني إدي موسيسيان، حيث قام بـ عزف الموسيقى في الخمسينيات من القرن العشرين، وشارك في أغنية " Full House " الكاملة مع فرقة تي بيردز.

بعد ذلك، قام ببطولة أفلام المخرج جاك هيل في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتشمل أفلامه "Spider Baby" و "Coffy" و "Foxy Brown".

كما شق طريقه إلى الشاشة الصغيرة، حيث قام بدور شرير يدعى Dragos في مسلسل "Jason of Star Command." كما ظهر في "Gunsmoke" و "Get Smart" و "Charlie's Angels" و "The A-Team"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".