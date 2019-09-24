خالد الصاوي يرقص على مهرجان "لأ لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وظهر "الصاوي" في الفيديو وهو يرقص على نغمات أغنية المهرجانات الشهيرة "لأ لأ"، أثناء تواجده لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وعلق على الفيديو: "لا أنا هاسقف بس"، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع الفيديو. من ناحية أخرى، ينتظر خالد الصاوي، عرض أحدث أفلامه "الفلوس"، ويشاركه البطولة تامر حسني، زينة، والفيلم من إخراج سعيد الماروق.

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