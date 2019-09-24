نجل إبراهيم يسري يتذكر والده بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد يسري، نجل الفنان الكبير إبراهيم يسري، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلق: "لغاية النهاردة مش قادر أقرر فكرة إن أبويا كان مشهور دي نعمة ولا لأ، بعيدًا عن حب الناس ليه اللي أنا شايفها من أكبر النعم اللي ربنا أنعم بيها علينا".
وتابع: "من ناحية فكرة إني لما بعوز أشوفه أفتح التليفزيون فكرة مريحة جدًا، ومن الناحية التانية فكرة إني بشوفه على التليفزيون وبسمع صوته في أوقات أنا ممكن مكونش مستعديلها فكرة متعبة جدًا".
وأضاف: "المؤكد إن عمره ماعدا يوم ماكنش معايا، ربنا يرحمك يا هيما، يا أحلى حاجة في حياتي".
الفنان إبراهيم يسري رحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015، وقدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "إمرأة من زمن الحب"، "الشهد والدموع"، "إمرأة هزت عرش مصر"، وغيرها.
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