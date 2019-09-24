محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة اللبنانية نور، إن إعجابها بمهرجان الجونة السينمائي وفعاليات دورته الثانية التي حضرتها العام الماضي، جعلها حريصة على حضور الدورة الثالثة، التي انطلقت الخميس الماضي.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوطة بالمهرجان ودايما اللي بتوقعه بلاقيه، وأتمنى له النجاح أكبر مع كل دورة جديدة".
من ناحية أخرى، أشارت نور إلى قيامها بقراءة عدد من السيناريوهات ولم تحسم أمرها بعد أيها ستختار، وذلك بعدما كان من المقرر أن تقدم فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وتأجل تصويره.
كانت هذه تفاصيل خبر نور اللبنانية لـ"الخليج 365": "اللي بتوقعه في الجونة السينمائي بلاقيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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