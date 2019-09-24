نور اللبنانية لـ"الخليج 365": "اللي بتوقعه في الجونة السينمائي بلاقيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية نور، إن إعجابها بمهرجان الجونة السينمائي وفعاليات دورته الثانية التي حضرتها العام الماضي، جعلها حريصة على حضور الدورة الثالثة، التي انطلقت الخميس الماضي.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوطة بالمهرجان ودايما اللي بتوقعه بلاقيه، وأتمنى له النجاح أكبر مع كل دورة جديدة".

من ناحية أخرى، أشارت نور إلى قيامها بقراءة عدد من السيناريوهات ولم تحسم أمرها بعد أيها ستختار، وذلك بعدما كان من المقرر أن تقدم فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، وتأجل تصويره.