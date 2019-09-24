بعد نجاح حفلها بالسعودية.. أحلام تهنئ الشعب السعودي وتوجه الشكر لـ"أمير عبدالمجيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة ملك السعودية والشعب السعودي، باليوم الوطني السعودي، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وعلقت عبر حسابها بإنستجرام: "كل عام وأبونا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخير، وكل عام وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخير، وكل عام وأصحاب السمو الأميرات والأمراء بخير".

وتابعت: "كل عام وشعب السعودية بخير، وكل عام وتراب وسماء وأرض السعودية بخير، تشرفت بمشاركتي في العاصمة الرياض بإحتفالات اليوم الوطني السعودي، بليله رائعه لا تنسى".

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وأضافت: "شكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والسيد سالم الهندي نائب الرئيس، وكل هيئة الترفيه في جهودهم المبذولة لنجاح كل الاحتفالات".

كما وجهت أحلام الشكر للموسيقار أمير عبدالمجيد، قائد الفرقة الموسيقية التي صاحبتها في حفلها بالسعودية.

يذكر أن الفنان أحلام اختتمت أمس الإثنين، فعاليات اليوم الوطني السعودي، في حفل بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السعودي عبادي الجوهر.