بشرى لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" أصبح أكثر نضجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة بشرى، مدير عمليات "الجونة السينمائي" والمؤسس المشارك، عن سعادتها ورضائها عن ثالث دورات المهرجان، والتي انطلقت مساء يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر.

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المهرجان يتطور من عام لآخر، وسمعته الدولية باتت جيدة جدًا"، مضيفة "وفي الدورة الثالثة أصبحنا أكثر نضجًا وأكثر ثابتًا".

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، منهم "يسرا، ليلى علوي، نور، درة، مروان حامد، إلهام شاهين، شيكو، تامر كروان، خالد سليم، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، كندة علوش".