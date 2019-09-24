محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بحفيدته. وعلق: "هيا بنتي ووالدتي، وهيا عقيدتي، وهيا أنتِ يا حفيديتي، وهيا أم الدنيا مصر، وصباح الخير يا مصر". من ناحية أخرى، يعرض مسلسل "قيد عائلي" والذي يشارك في بطولته الفنان صلاح عبدالله، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، ومن إخراج تامر حمزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله يتغزل في حفيدته.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.