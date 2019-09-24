السبكي يطرح أغنية "لعبت بيا" عبر يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرح المطربان محمود الليثي وبوسي، أغنيتهما الجديدة "لعبت بيا" من أغاني فيلم "أنت حبيبي وبس" الذي يُعرض حاليًا في درور العرض السينمائي. وعرض المنتج أحمد السبكي الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". Advertisements "لعبت بيا" غناء محمود الليثي وبوسي ومن كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع باسم منير. فيلم "أنت حبيبي وبس" بطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي، محمد ثروت، ومحمود الليثي، وبوسي وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.

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