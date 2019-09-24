محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة التونسية درة، صورا جديدة لها في سادس أيام المهرجان، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت: "شاهدت إلى الآن مجموعة أفلام قصيرة ضمن المسابقة، واليوم سنشاهد مجموعتين 12 فيلما، وسنتناقش بعدها، وشاهدت خمس أفلام روائية طويلة إلى الآن ولازال المهرجان مستمرا في حب السينما".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر درة من الجونة: "لا زال المهرجان مستمرا في حب السينما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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