تراند اليوم : فيديو| فنانة كويتية تصدم منتقدي زواجها من مصري بهذا التصريح...



استمرارًا لحملة الهجوم التي تعرضت لها إثر زواجها من رجل أعمال مصري، أعربت الفنانة الكويتية والكاتبة وداد عبدالله المطوع عن صدمتها من السباب والشتائم التي تصلها.

وقالت "وداد": "خلاص إحنا عرفنا وداد المطوع تزوجت من مصري وانتهى الأمر، ليش مكملين الموضوع، نشوف الكويتي ياخد فلبينية ولما يتزوج خدامته ولما يتزوج إثيوبية أو أي جنسية ما تسوون عليه كل هذا“.

وأضافت عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الأخبار لا زالت تنتشر عنها وتنتقد زواجها من رجل أعمال مصري، ما دفعها إلى التساؤل: "اشمعنى أنا وإيش صار شو بيكم الموضوع أوفر".

وأشارت إلى أن السب والإساءاتِ التي تتعرض لها لا زالت مستمرةً، على الرغم من أنها لم تفعل شيئًا خطأ بل تزوجت بالحلال على سنة الله ورسوله وأمام الله وخلقه.

وكانت الفنانة الكويتية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "الكويتي يتزوج من أي جنسية عادي ما في حد قال شمعنى وليش تزوجت غير كويتية وما في حد نشر خبر زواجه، شمعنى وداد المطوع بالذات إلى الآن يسيؤون لي في كل حسابات السوشيال ميديا فقط لأني تزوجت رجل أعمال مصري الجنسيه".

وطالبت بالحديث عن الكويتي الذي يتزوج من يريد ومن أي جنسية ويرفعونه على العين والرأس قبل التحدث عن ابنة الكويت التي تتزوج غير كويتي وتقوم القيامة.

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كانت الفنانة الكويتية توعدت في وقت كل من أساء إليها وشتمها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً برفع قضايا أمام المحاكم في حال عدم تراجعهم عن هذه التعليقات المسيئة وحذفها في أسرع وقت بالتزامن مع إعلانها عقد قرانها على رجل أعمال مصري.

وقالت إنها تعرضت لشتائم وسب بشكل كبير من عدد من متابعيها عقب إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري يدعى هيثم إمام، مبديةً استغرابها من حجم الشتائم التي تلقتها بعد إعلان زواجها من رجل غير كويتي.

وطالبت كل من شتمها بحذف العبارات المسيئة قبل أن تباشر تحريك القضايا ضدهم بسببها، مقدمةً في ذات الوقت الشكر لكل من هنأها في زواجها.

وتعتبر وداد المطوع من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية فضلاً عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس.

#وداد_المطوع :- الكويتي يتزوج من اي جنسية عادي مافي حد قال شمعنى وليش تزوجت غير كويتيه ومافي حد نشر خبر زواجه .. شمعنى وداد المطوع بالذات إلى الآن يسيؤون لي في كل حسابات السوشيل ميديا فقط لأني تزوجت رجل أعمال مصري الجنسيه..! @wdadalmutawa pic.twitter.com/rDvc6TqUyy — وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa) September 23, 2019

— وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa)