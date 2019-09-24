تراند اليوم : فيديو| تفاصيل الاعتداء على ممثلة شهيرة بالسلاح الأبيض...

كشفت الفنانة السورية رهف الرحبي عن تعرضها لاعتداء أثناء وجودها في منطقة "المزة" في بلدها برفقة 4 صديقات وصديق.

وقالت "رهف" في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تلاسنًا حدث بينهم وبين سائق سيارة تاكسي كان يقود في الاتجاه المعاكس وأنهم اعتقدوا أن الأمور انتهت عند هذا الحد.

وأضافت أنهم توقفوا لانتظار أصدقاء آخرين في مكان قريب من حاجز للقوى الأمنية وفوجئوا بسائق التاكسي ومرافقين له يتجهون نحوهم ويقومون بإرعابهم من خلال وضع سكين على عنق الشاب.

وأشارت إلى أنهن توجهن إلى مكان وجود القوى الأمنية حيث كان بعض العناصر نيامًا وآخرون بالملابس المدنية.

ولفتت إلى أنه لم يتم التعامل مع الأمر بالطريقة الصحيحة وأن أحد عناصر الحاجز قام بتهريب السائق ومرافقيه لأنهم من أبناء حارته.



