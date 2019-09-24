تراند اليوم : فيديو: "نبيل شعيل" يهاجم "كاظم الساهر" ويرفض دخوله الكويت...

فيما اعتبر إشارة إلى المطرب العراقي كاظم الساهر، أعرب المطرب الكويتي نبيل شعيل عن رفضه السماح لمطرب عراقي – من دون تسمية– بالغناء في الكويت، لأنه هاجم الدولة الكويتية، واصفًا إياه بالمسكين الذي يقف مع النظام العراقي.

وقال شعيل في مقابلة تلفزيونية: "يقف مع النظام العراقي ثم يخرج ويتبجح ويهاجم الكويت للأسف خسي هذا لا يجينا".

مع ذلك، رفض شعيل، التطرق بالاسم إلى المطرب العراقي كاظم الساهر، فيما برره تجنب الحديث عن أي أسئلة خلافية تُطرح عليه.

وقال: "هذا الموضوع ممكن سكره، لا أحب الحديث عنه هو فنان له جمهوره ومستمعينه ومحبينه وفي فترة وجدت خلافات وصارت ولا أريد الحديث".

والمعروف أن الساهر كان من المؤيدين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي احتل الكويت في عام 1990.

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في المقابل، أعرب شعيل عن ترحيبه بالفنان العراقي ماجد المهندس، قائلاً إنه يرحب به كفنان عراقي في الكويت، إضافة إلى أي فنانين عراقيين محترمين لأنه يتم اتهامه بأنه يقف ضد حضور الفنانين العراقيين لإحياء حفلات بالكويت.

وتابع: "ماجد المهندس أنا أحترمه عندما يأتي الكويت هو مطرب محترم أخذ الجنسية السعودية وكل شيء ولكنه محترم".

وأعرب نبيل شعيل عن ترحيبه بالعراقيين في بلده، قائلاً: "العراقيون ليس فيهم شيء، إلى متى تستمر الخصومات، هذه حقبة وراحت والخصومات لا تستمر".





