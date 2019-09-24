فيديو.. كيم كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال تقديم جوائز "إيمي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، لموقف محرج، أثناء مشاركتها في تقديم حفل جوائز "إيمي" التلفزيونية الـ71.



وانفجر الجمهور الحاضر بالضحك، بعدما قالت كيم كارداشيان خلال تقديمها لإحدى الجوائز على المسرح: "عائلة كارداشيان تشاهد عن كثب أهمية برامج التلفزيون التي يقدمها أشخاص حقيقيون".



وظل الجمهور مستغرقًا في الضحك، بعدما أكملت أختها الصغرى كيندل جينر، كلمتها، قائلة: "لرواية وسرد قصصهم الحقيقية غير المُعدّ لها مسبّقًا"، وفق شبكة "سي إن إن".

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وتسبب ضحك جمهور الحفل في إحراج كيم كارداشيان وأختها على المسرح، رغم أنّ حديثهما لم يشمل ما يستدعي ذلك.



وجوائز "إيمي" هي التقدير الأعلى مقامًا في مجال الدراما التلفزيونية.



يشار إلى أنّ كيم كارداشيان صرحت الأسبوع الماضي، أنّ سر خلافها مع شقيقتها كيندال جينر، هو رفض شقيقتها إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.



وأعربت كيم كارداشيان، 38 عامًا، استغرابها من جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، 23 عامًا، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"، في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم: "رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج".



