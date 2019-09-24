"قلبت جد" .. كوميديا «الأكشن» السعودي على «جّوي TV»

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - " قلبت جد" هو مسلسل أكشن كوميدي سعودي بامتياز، عمل على إنتاجه وإخراجه مجموعة من الشبان السعوديين ذوي الخبرة، ويعالج المسلسل الذي يطغى عليه الطابع الكوميدي، بعض القضايا التي يواجهها المواطن السعودي خارج المملكة.



كما يقدّم مشاهد «الأكشن» بأسلوب درامي شيّق، وما يميزه أنّه منافس للأعمال المماثلة، محافظاً في الوقت نفسه على تقاليد المجتمع السعودي، والأهم أنّه يدعم المواهب السعودية، ويؤسس قاعدة متينة للإنتاج الدرامي السعودي، إذ أنتجته شركة «إنتغرال»، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعُرض على منصّة «جّوي TV» التي تقدّم محتوى ترفيهي متنوع.



الجدير بالذكر أن المسلسل ضم مجموعة من الأسماء الشابة المميزة والتي برزت مؤخراً بأعمال لافتة منها: فيصل العيسى, عبدالعزيز الفريحي , محمد الدوسري, مهند الجميلي , سلمان المقيطيب , عبدالعزيز برناوي وبمشاركة النجم السوري سامر المصري.



فيما تحدثت عنه الأستاذة مها الشنيفي، المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي في شركة "إنتغرال" قائلة: إن مسلسل «قلبت جد» هو أول مسلسل من إنتاج «جوّي TV»، ويصنّف من الأعمال السعودية الكوميدية التي تحمل طابع «الأكشن»، ويتألف من 20 حلقة، ويجمع تحت مظلّته، إشرافاً وإنتاجاً وإخراجاً، شباب سعوديين لديهم الكثير من الخبرة في إنتاج أعمال كبيرة تنافس في منطقة الخليج.