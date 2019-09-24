على خطى والدته.. الأمير هاري وزوجته وابنهما الصغير في جنوب أفريقيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - على خطى والدته الأميرة الراحلة ديانا، انطلق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما أرتشي 4 أشهر، اليوم الإثنين، في رحلة رسمية إلى جنوب أفريقيا لمدة عشرة أيام.



وكتب هاري على انستقرام، في وقت سابق: أفريقيا (هي) منطقة من العالم كانت على مدار العقدين الماضيين موطنًا ثانيًا لي.

الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين



وستُمضي الأسرة ثلاثة أيام معًا في أكبر مدن جنوب أفريقيا كيب تاون، وفقًا لمصادر في القصر الملكي، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها، المشاريع الاجتماعية والبيئية، ويلتقيان ممثلين عن الأديان وقادة شباب.



وبعد ذلك، سيشارك هاري بمفرده في بوتسوانا وأنغولا وملاوي، بزراعة الأشجار في محمية طبيعية، ويشهد تمرين لمكافحة الصيد الجائر، ويزور مشاريع تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

رسالة ميغان ماركل لزوجها الأمير هاري في عيد ميلاده



وسينضم هاري مرة أخرى إلى ميغان في جنوب أفريقيا في الأول أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من إنهاء رحلتهم إلى يوهانسبرغ.



يشار إلى أنّ والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا، زارت جنوب أفريقيا عام 1997، كما تم التقاط صورة لها في أنغولا وهي تمشي في حقل ألغام، في حملة ضد الألغام الأرضية.



حظر فيلم جنيفر لوبيز في ماليزيا ..وهذا هو السبب

هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز Emmy 2019