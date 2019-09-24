راشد الفارس وحسين الجسمي وعبادي الجوهر وأحلام يهنئون الجمهور السعودي في ختام حفلات اليوم الوطني الـ 89

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - اختتمت حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 89 في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام وسط حضوري جماهيري كبير، وتنظيمٍ رائع في مسارح الفن السعودية.

حيث تغنَّى في العاصمة كلٌّ من الفنانين راشد الفارس، وحسين الجسمي، وعبادي الجوهر، وأحلام الذين بادلوا الجمهور السعودي الحب بالحب، والوفاء بالوفاء، وهو ما ظهر جلياً من خلال كلماتهم التي قاموا بإلقائها على الحاضرين، وهنأوا فيها الشعب السعودي والقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

"الخليج 365" واكبت الحفلة الغنائية، ورصدت لكم أبرز ما جاء فيها.

البداية كانت مع الفنان راشد الفارس الذي قصَّ شريط ختام حفلات اليوم الوطني، وقدَّم خلال وصلته أغنية وطنية بعنوان "عاشت بلادي"، قبل أن يوجه كلمةً إلى الحضور، هنأهم فيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89.

راشد ترنَّم كذلك بمجموعة من أعماله الغنائية السريعة والعاطفية، وأشعل بها أجواء الحفلة الغنائية، وفي حديثه لـ "الخليج 365" عبَّر الفارس عن سعادته بالغناء في هذه المناسبة الغالية، وهنَّأ السعوديين، والقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، متمنياً أن يقدم حفلة مميزة وجميلة، شاكراً جميع القائمين على هذا الكرنفال الوطني.

وحول اهتمام هيئة الترفيه بمشاركته في المناسبات الوطنية، قال راشد: "فخور جداً بالمشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 89، وأشكر هيئة الترفيه على إتاحة هذه الفرصة لي، وهذا أقل شيء يمكن أن أقدمه لوطني".

كذلك، عبَّر الفنان حسين الجسمي في حديثه لـ "الخليج 365" عن سعادته البالغة بالغناء في الرياض ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 89، وقال: "منذ وصولي إلى المطار والجميع يقدم لي التهنئة، وكأنني سعودي، وهو ما أسعدني كثيراً، وأدعو الله أن يديم على السعودية الأمن والأمان والتقدم والتطور في كافة المجالات".

وعن اهتمام هيئة الترفيه بوجوده في جميع "مواسم السعودية"، أكد الجسمي عمق العلاقة بين الإمارات والسعودية، قائلاً: "أنا سعودي إماراتي، وأفتخر بهذه المشاركات الفنية في بلدي السعودية، وأشعر بالسعادة لوجودي بين أهلي وأحبابي في هذه الحفلات الاستثنائية، وأحرص على إسعاد الجمهور، وأرى أنني أمثِّل الوطن العربي بأكمله".

ولدى اعتلائه خشبة المسرح، استقبل الجمهور الغفير حسين الجسمي بعاصفة من الترحيب، وبدأ الفنان القدير وصلته بأغنية "بحر الشوق"، قبل أن يلقي التحية على الجمهور السعودي، ويقدم التهنئة باليوم الوطني الـ 89.

وخلال الحفلة، قدَّم الجسمي عدداً من أجمل أعماله الغنائية، كما صدح بصوته الشجي بالأغنية الوطنية، حيث غنى "سلمان الشهامة" الأغنية التي لحَّنها المايسترو وليد فايد الذي قاد الفرقة الموسيقية بنجاح تام خلال الحفلة الفنية وسط رفرفة الأعلام الخضراء، ما شكَّل لوحة وطنية رائعة.

وألهم الجسمي بأغنياته الجميلة الجمهور السعودي الذي تفاعل بشكل كبير مع إبداعاته على خشبة المسرح، ليؤكد بصمته الثابتة في المحافل الوطنية السعودية.

أما الفنان عبادي الجوهر، فأكد في حديثه لـ "الخليج 365" عن اعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، قائلاً: "اليوم هو عيدٌ لكل السعوديين، وسعيدٌ جداً بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، والغناء في الرياض، وأتمنى أن أقدم أعمالاً تنال إعجاب الحضور".

وكشف الجوهر عن أغنية وطنية جديدة، سيقدمها للمرة الأولى في الحفلة بعنوان "أرض الرسالة"، وشدد على عمق العلاقة التي تجمع الشعوب في الخليج العربي، قائلاً: "نحن شعب واحد، وأشكر جميع الفنانين الخليجيين والعرب على مشاركتهم لنا احتفالنا بهذه المناسبة الغالية".



وأضاف عبادي "كل عيد وطني والجميع بألف خير، وإن شاء الله، سنمضي قُدماً نحو الأفضل تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وبجهود كافة المواطنين، وسنصل بهمتنا إلى القمة".

كما أثنى عبادي على اهتمام هيئة الترفيه بمشاركته، وجميع الفنانين السعوديين، في كافة الحفلات الغنائية التي تُقام في البلاد، قائلاً: "أشكر هيئة الترفيه ورئيسها تركي آل الشيخ على دعم جميع الفنانين والاهتمام بهم، ومن جهتي، تشرَّفت بالغناء في كافة المناطق السعودية".

وصدح الجوهر فور اعتلائه المسرح بالنشيد الوطني السعودي، وقدَّم خلال وصلته بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد عدداً من أجمل أغنياته، وحرص كثيراً على إرضاء جميع الأذواق الفنية، وتلاعب كعادته بأوتار العود مترنماً بـ "عيونك آخر آمالي" الأغنية العاطفية التي نالت إعجاب الجمهور الغفير، واختتم وصلته بـ "قالوا ترى" الأغنية التي قال عنها عبادي ذات مرة: إنها مثل النشيد لا يستغني عنها أبداً في حفلاته.

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بدورها، اختتمت الفنانة أحلام حفلات اليوم الوطني الـ 89، وفاجأت الجمهور خلال وصلتها الغنائية بعرض فلكلوري، وأغنية وطنية جديدة، قدَّمتها برفقة فرقة فلكلورية شعبية، زيَّنت بمشاركتها الجميلة مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وألقت أحلام كلمةً، هنَّأت فيها السعوديين والقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

وقد تزيَّنت مدرجات المسرح بإضاءات خضراء بلاستيكية خلال وصلتها الغنائية التي قدَّمت فيها أحلام باقة من أجمل أعمالها في التسعينيات الميلادية والألفية الجديدة، وحاورت خلال الحفلة جمهورها، مؤكدةً لهم أنها ستلبي جميع طلباتهم، وترنَّمت حتى ساعات الصباح الأولى، وأطربت الحضور بإبداعاتها الفنية، وظهر جلياً مدى التناغم الكبير بينها وبين جمهورها.

وجاءت حفلات اليوم الوطني الـ 89 ضمن "مواسم السعودية"، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم من "روتانا للصوتيات والمرئيات".

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