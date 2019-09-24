شاهد: محمد حماقي يهنئ المملكة بالعيد الوطني.. ويشكر تركي آل الشيخ

وجه الفنان محمد حماقي كلمة تهنئة للشعب السعودي الذي وصفه بالحبيب على قلبه بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 وخص بالتحية والتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتمنى للمملكة دوام الازدهار. وأضاف حماقي في مداخلة هاتفية لفضائية “روتانا خليجية”، أنه لمس علاقة القرب والمحبه بينه وبين الشعب السعودي من خلال تواصله المباشر معهم من خلال الحفلات التي أقامها بجدة – والتي شهدت اقبالا ضخما وتفاعلا غير المسبق . وردا على مذيعتا البرنامج حول موعد حفله بـ”الرياض” ، أشار حماقي الى أن الاستعدادات لموسم “الرياض” جبارة وخيالية ووعدهما بإقامة حفلا بمواصفات عالمية بالفعل وليس مجرد كلام.

وحرص حماقي خلال مداخلته مع “روتانا خليجية” على شكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه على ما يبذله من مجهود جبار للنهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة وهو ما يدعو للفخر لكل الوطن العربي وليس للسعودية فقط. وأضاف حماقي أن ترك آل الشيخ لديه ايمانا شديدا بأن الفن العربي يمتلك مقومات وثراء أكثر من أي فن آخر وأن الشعوب العربية من المحيط للخليج لديها ثقافات وفنونا مختلفة.. لذا فالشعب العربي من أغني شعوب العالم بالثقافة والفن والذي يحب إظهاره وإبرازه. وأكد حماقي ان المجهود المبذول من ترك آل الشيخ ليس لخدمة الفن بالسعودية فقط بل لتصدير الفن والثقافة العربية لكافة الشعوب لذا فهو يستحق الشكر والتقدير. وكان حماقي قد وجهة التهنئة للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني للمملكة بمناسبة العيد الوطني الـ 89 حيث علق بتدوينة على صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك” وتفاعل معها عدد كبير من أبناء السعودية ومحبي حماقي من مختلف دول العالم.