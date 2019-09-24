راشد الماجد يمازح جمهور حفله بالقصيم: “ما في أغنية اسمها رشودي” -فيديو

تألق الفنان راشد الماجد أمس على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية من قلب القصيم في بريدة في حفل “89 عام من المجد والعلياء والنور..وهمة تأخذنا من قمة إلى قمة” الذي أقيم خلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89.

ولاقت فقرة الفنان راشد الماجد تفاعل واسع من الجمهور وشهد الحفل موقف طريف عندما نادى أفراد من الجمهور على الفنان راشد الماجد ب “رشودي” عندما سألهم ماذا يريدون أن يستمعوا ليرد عليهم راشد الماجد ممازحًا : “ما في أغنية اسمها رشودي”. وشهد الحفل غناء باقة من أجمل أغنيات ماجد المهندس ومنها: “بترجعين”، “كذاب” ،”الله يسامح قلبك”،”قربي”،”ساعات”،”بلا حب”،”خذ راحتك”،”يرضيك”،”أرجوك”،”وحشتيني”. وكانت الأغنية التى لاقت أكثر حفاوة من الحضور “يا محمد” والتي شارك فيها الجمهور وهم رافعين علم المملكة.