شيرين عبد الوهاب تبكي وتستعين بزوجها في ظهورها الأول من السعودية

في ظهورها الاول بعد غياب استمر طوال فصل الصيف، لم تتمالك الفنانة شيرين عبد الوهاب دموعها، أثناء حديثها عن مصر خلال حفلها الذي أقيم مساء أمس في جدة بالسعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني، فكانت حذرة في الكلام.



فقد قالت شيرين إنها أخذت عهدا على نفسها عدم التعبير عن مشاعرها وأفكارها أمام الجميع، واستعانت بزوجها حسام حبيب ليلقي كلمة بدلا منها خوفا من ان تتورط في ما لا يحمد عقباه كما حصل في حفلاتها الاخيرة.

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شيرين وجهت كلمة إلى حضور حفلها الساهر قائلة: يا جماعة اسمحولي أتكلم على الوطن علشان احنا في وطن غالي، وأنا أخذت عهدًا على نفسي بعدم الحديث في أي موضوع مع جمهورها، لكن إحنا في وضع أقول فيه كلمة حق.

وطلبت من جمهورها أن يسمح لها بالاستعانة بزوجها الفنان حسام حبيب لكي يشاركها في توجيه هذه الرسالة لبلدهما، مشيرة إلى أنه يجيد التحدث وأكثر ثقافة منها، وبمجرد ظهوره على المسرح قبلت يديه وتركت له الميكروفون، فقال: السلام عليكم.. أول حاجة طبعا عايزين نهنئ المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، نهنيكم بعيدنا الوطني عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي وعلى رأسنا من فوق".

وتابع: اسمحولي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم ربنا ينصركم دايمًا وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايما في أعلى شأن.

وقاطعته شيرين قائلة: عايزة أقول إلى ملوش كبير يشتريله كبير.. وإحنا عندنا كبير وبنحترمه.. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب.

كما استغلت حفلها لتؤكد انها لم تكن حاملا.