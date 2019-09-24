أوزجان دنيز ونورغول يشلشاي معا من جديد

نشرت صحيفة Akşam التركية، خبرا مفاده أن الممثل أوزجان دنيز طلب عرض دور البطولة النسائية بمسلسله القادم "الملك" من إنتاج O3 Medya على نورغول يشيلتشاي.
وأكدت الصحيفة أن نورغول تنظر للعرض بإيجابية.
يذكر ان النجمين مثلا معا في مسلسل "قصر الحب" قبل 13 سنة، وأيضاً في فيلم "فرصة ثانية".
يذكر ان اخر اعمال اوزجان على الشاشة الصغيرة كان مسلسل "عروس اسطنبول"، بينما اخر عمل لنورغول كان الموسم الثاني لمسلسل " السلطانة كوسيم" الذي حلت فيه بديلة لبيرين سات التي انسحبت بعد موسمه الاول.
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