والد صابرين بو رشيد يكشف سبب موتها لأول مرة

أكد أحمد بو بورشيد والد المذيعة والفنانة الراحلة صابرين بورشيد بأن السرطان لم يكن السبب في موت إبنته بل هي كانت تتقدم في علاجها، ولكن ماتت بسبب جرثومة.

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وقال أحمد بورشيد أن صابرين تعرضت لنوبات سكر وتوقف قلبها مرتين عن الخفقان ولا علاقة للسرطان بموتها.

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كما تحدث عن طفولتها مشيراً إلى أن والدتها كانت تتشدد في تربيتها عندما كانت صغيرة، حتى أنها تأخرت بإنجاب طفل ثان من أجل الاهتمام بها، موضحة أن 8 سنوات فارق بين عمر الراحلة صابرين وعمر شقيقتها مريم.

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وبدا التأثر الكبير على وجه المذيعة الكويتية أسرار السعيد التي بكت خلال الإستماع إلى كلام والد صابرين، فقال لها بأن صابرين كانت قد عبرت عن إعجابها بثقافتها، ولكنها لم تقل لها بل هي أخبرتهم بذلك، وعندما كانت تشاهدها كانت تقول "إنظروا إلى الثقافة والذكاء ".



كلام أحمد بو رشيد جاء خلال استضافته في برنامج "ع السيف" الذي يعرض على قناة atv الكويتية.