ريهام سعيد: أصبحت أعاني من السمنة بعدما انتقدت أصحاب الوزن الزائد "فيديو"

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن زيادة وزنها عقب توقفها عن العمل، وجلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية.

أوضحت ريهام خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام أنها حالياً ليست إعلامية ولكن ربة منزل عادية جداً، مثل باقي السيدات، مضيفة أن الجلوس في المنزل له مميزات كثيرة، فهي تجلس لوقت أطول مع أولادها وأصبح لديها وقت كافٍ لعمل الكثير من الأشياء، قائلة: «ابتديت ابقا ست طبيعية وعندي وقت اعمل حاجات كتير واقعد مع أولادي.. قررت أخد بالي من شكلي ومن صحتي اللي كانت باظت خالص».

وعن سلبيات الجلوس في المنزل بلا عمل، أكدت أنه الأكل بلا منازع، وهو ما أدى إلى زيادة وزنها مؤخراً، قائلة: «قاعدة باكل باستمرار ما أنا مواريش حاجة.. فقررت اعمل ريجيم من بكرا»، كاشفة عن تفاصيل الريجيم الذي ستتبعه، ومطالبة المتابعين بالاستفادة منه إن كانوا بحاجة إليه، على أن تعود بعد 3 أسابيع لتعلن لهم ما وصلت إليه وكيف أصبح وزنها.

شاهدي الفيديو :

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