كشف الموزع أحمد إبراهيم، عن معاناة أسرية تعيشها زوجته الفنانة أنغام، وهو تعرضها لانتقادات وهجوم لاذع منذ زواجهما، رغم أنها من الشخصيات التي لا تهتم كثيراً بما يقوله الناس.
وقال أحمد إبراهيم: «أنغام تحزن من التطاول عليها، وأصبح الأمر يؤثر عليها كثيراً في الآونة الأخيرة».
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وأشار أحمد إبراهيم إلى أنه لم يقضِ شهر العسل مع أنغام لانشغالهما بألبومها الجديد «حالة خاصة جداً» الذي طرح شهر فبراير (شباط) الماضي.
يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة نصري شنت حملة هجوم على أنغام بعدما انقطعت صداقتهما لزواجها من أحمد إبراهيم المتزوج من ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوج أصالة المخرج طارق العريان، ووصفتها في أكثر من حوار صحافي بـ«خرابة البيوت».
كانت هذه تفاصيل خبر الموزع أحمد ابراهيم: أنغام عانت كثيراً بعد الزواج مني ولم أقضِ شهر العسل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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