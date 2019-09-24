فيديو.. كيم كاردشيان تتعرض للإحراج أمام الجمهور في حفل "إيمي"

تعرضت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، لموقف محرج أثناء حديثها في حفل تقديم جوائز إيمي التلفزيونية العالمية.

وبحسب ما نشرته "سكاي نيوز"، فإن الموقف المحرج التي تسبب في انفجار الجمهور بالضحك، ما تسبب في إحراج شديد لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، حيث قالت كيم "عائلة كارداشيان تشاهد عن كثب أهمية برامج التلفزيون التي يقدمها أشخاص حقيقين".

واستمر ضحك الجمهور، بعدما أكملت أختها الصغرى كيندل جينر، كلمتها قائلة: "لرواية وسرد قصصهم الحقيقة غير المُعّد لها مسبقا"، بحسب شبكة "سي إن إن".

يشار إلى أن كيم كارداشيان صرحت الأسبوع الماضي، بأن سر خلافها مع شقيقتها كيندال جينر، هو رفضها إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.

وأعربت كيم كارداشيان، البالغة 38 عاما، استغرابها من جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، التي تبلغ من العمر 23 عاما، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"، في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم: "رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج".

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