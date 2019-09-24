نجم غنائي شهير يعلن اعتزاله الفن نهائياً بسبب هذا الشخص

أنهى المطرب والملحن الكويتي فيصل الراشد، اليوم الاثنين، مسيرته الفنية التي دامت 23 عاماً، حيث اعتزل الغناء نهائياً، محملاً المسؤولية لسالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة «روتانا».

وكشف المطرب الكويتي فيصل الراشد عن الشخص المتسبب في اعتزاله عبر صفحته على «إنستجرام» حيث كتب: «فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن، هذا اللي تبيه يا لهندي أنت ومفارش».

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ولم يكتفِ المطرب الكويتي فيصل الراشد بإلقاء اللوم على المدير التنفيذي لـ«روتانا»، بل دعاه للاحتفال بمناسبة اعتزاله، قائلاً: «يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر».

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وجاء نص اعتزال فيصل الراشد عبر «تويتر»: «ألتمس منكم العذر والسموحة... وبيحوني وحللوني... إن أخطيت في حق أي شخص... أعلن اعتزالي رسمي من الفن... وأطلب من الله الثبات».

يذكر أن «فيصل الراشد»، هو مطرب وملحن كويتي دخل عالم الفن منذ ما يقرب من 23 عاماً.

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وقدم فيصل الراشد العديد من الأغاني الخاصة به وأغاني زمن الفن الجميل على مدار مشواره الفني منها «فوق تحت»، و«مرني»، و«قلبي يلي»، و«يا سمار»، و«غالي الأثمان»، و«أنا وخلي»، و«أحبه كلش»، وغيرها من الأغاني، كما طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «انتي صجيه» وهي من كلمات سعد العماني، وألحان فيصل الراشد، وتوزيع وماستر محمد الشطي.

